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Кулеба пояснил слова Енина о якобы захвате украинского самолета в Кабуле

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 23:31
Кулеба пояснил слова Енина о якобы захвате украинского самолета в Кабуле - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24 разъяснил инцидент с якобы похищением украинского самолета в Афганистане.

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Кулеба признался, что "ничего более сложного", чем эвакуация из Афганистана, в своей профессиональной карьере еще не переживал. По его словам, вылет каждого самолета "сопровождался страшными проблемами".

Он рассказал, что один из самолетов с украинцами штурмовали желающие покинуть страну местные жители. "Дошло до того, что просто стюарды были вынуждены изнутри закрывать двери, просто чтобы не допустить эту волну людей внутрь", – сказал он.

"Или другой вариант. Самолету говорят: в 6 утра к вам подвезут группу пассажиров, ждите – и вы вылетаете. Но ведь ночь, все бегают ищут какие-то возможности вылететь... Самолет внезапно выходит на рулежку и вылетает без наших граждан", – рассказал Кулеба.

По его словам, один самолет был развернут в воздухе "из-за того, что на его борту не было граждан Украины". Кулеба уточнил, что это был не государственный, а частный самолет.

Украинцев не забрали "по другим причинам — взяли с десяток родственников своих, членов своих семей и решили нарушить договоренности и вывезти только своих родственников", сказал глава МИД.

Украина, по его словам, отказалась принимать борт без своих граждан.

Кулеба также сообщил число остающихся в Афганистане граждан Украины, которые подали заявки на эвакуацию. По его словам, таких 90 человек.

Сегодня посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк сообщил, что заявки на эвакуацию подали 114 граждан Украины. При этом всего в Афганистане на данный момент, по его словам, остаются более 230 украинцев.

  • 24 августа заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии Громадському радио сообщил, что во время эвакуации украинцев и граждан других стран в Кабуле неизвестные люди захватили украинский самолет и вылетели в Иран.
  • В МИД опровергли его слова.
Вадим Ребрина
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Афганистан Кабул евгений енин дмитрий кулеба
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