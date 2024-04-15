Кадровые изменения. Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности, а также заместителя начальника Управления государственной охраны. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП.

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Согласно указу №228/2024, Соловьев Алексей Станиславович был уволен с должности заместителя секретаря СНБО. Новым заместителем стал Кононенко Андрей Валерьевич. Соловьев занимал должность с 25 февраля 2020 года.

В соответствии с указом №227/2024, Гребенников Тарас Владимирович был уволен с должности заместителя начальника Управления государственной охраны.

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