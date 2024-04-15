Кадрові зміни. Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки, а також заступника начальника Управління державної охорони. Відповідні укази опубліковані на сайті ОП.

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Відповідно до указу №228/2024 Соловйова Олексія Станіславовича було звільнено з посади заступника секретаря РНБО. Новим заступником став Кононенко Андрій Валерійович. Соловйов обіймав посаду з 25 лютого 2020 року.

Відповідно до указу №227/2024 Гребеннікова Тараса Володимировича було звільнено з посади заступника начальника Управління державної охорони.