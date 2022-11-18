Кадыров берет под контроль оккупированные территории Донбасса – Центр нацсопротивления

Глава Чечни Рамзан Кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Этому способствует большое количество кадыровцев, подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и просто драгоценности", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, в Луганске "прокурором" стал лояльный Кадырову Глеб Михайлов из Дагестана, который привез своих "прокуроров". Его задачей будет, кроме репрессий, легализовать преступления кадыровцев в области. Первым результатом сотрудничества стал вывоз в Чечню 200 "трудных подростков". По словам Кадырова, с ними будет проводиться "профилактическая работа в целях военно-патриотического воспитания", сообщили в ЦНС.

В то же время, по информации Центра, в Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, которые контролируют выполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым. В частности, на этой неделе в Донецк приезжали "министр информации Чечни" Ахмет Дудаев, "депутат парламента Чечни" Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица Элина Муртазова.

За свое "покровительство" Кадыров уже получил "героя" из рук коллаборантов Пушилина и Пасечника.

"Фактически имеем типичную тактику орды, когда путин собирает своих вассалов в завоевательный поход, где вознаграждением является право грабить регион. Однако грабят кадыровцы, а возмещать ущерб Украине и платить репарации придется всей России", – отметили в Центре национального сопротивления.

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Вадим Ребрина

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