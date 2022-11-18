UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кадыров берет под контроль оккупированные территории Донбасса – Центр нацсопротивления

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 15:36
Кадыров берет под контроль оккупированные территории Донбасса – Центр нацсопротивления - Фото
Рамзан Кадыров (Скриншот видео ЧГТРК Грозный/YouTube)

Глава Чечни Рамзан Кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Этому способствует большое количество кадыровцев, подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и просто драгоценности", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, в Луганске "прокурором" стал лояльный Кадырову Глеб Михайлов из Дагестана, который привез своих "прокуроров". Его задачей будет, кроме репрессий, легализовать преступления кадыровцев в области. Первым результатом сотрудничества стал вывоз в Чечню 200 "трудных подростков". По словам Кадырова, с ними будет проводиться "профилактическая работа в целях военно-патриотического воспитания", сообщили в ЦНС.

В то же время, по информации Центра, в Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, которые контролируют выполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым. В частности, на этой неделе в Донецк приезжали "министр информации Чечни" Ахмет Дудаев, "депутат парламента Чечни" Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица Элина Муртазова.

За свое "покровительство" Кадыров уже получил "героя" из рук коллаборантов Пушилина и Пасечника.

"Фактически имеем типичную тактику орды, когда путин собирает своих вассалов в завоевательный поход, где вознаграждением является право грабить регион. Однако грабят кадыровцы, а возмещать ущерб Украине и платить репарации придется всей России", – отметили в Центре национального сопротивления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров заявил о "большой радости" – под Херсоном убиты десятки оккупантов из Чечни

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Рамзан Кадыров Донбасс чечня
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 