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Каждый удар по Украине – шаг к бедности и деградации России – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 17:22
Каждый удар по Украине – шаг к бедности и деградации России – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

С каждым ударом по Украине Россия делает шаг к самоуничтожению, заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы воюем за жизнь. Мы боремся за жизнь, преодолевая удары ракет, авиабомб, артиллерии, танков, минометов. И всего остального, что российские войска используют, чтобы уничтожить нас. Всего прочего, чем Россия разрушает сейчас и себя. Потому что каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России. Шаги к самоизоляции. К бедности и деградации", – говорит он.

Зеленский добавил, что Россию сейчас покидают все, кто хочет жить, потому что она сама по себе нанесла удар. Но Украину это не волнует.

"Это не наш вопрос. Наш вопрос – сохранить своих людей. Силу нашего общества. Своих ученых, своих артистов, своих бизнесменов, своих людей, свой крепкий народ. Всех наших украинцев, кто защищает государство и приближает мир. Который нужен каждому украинцу", – добавил президент.

Катерина Амеліна
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Владимир Зеленский война с россией вторжение в украину
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