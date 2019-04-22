За границей на выборах победил Порошенко: данные ЦИК

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На зарубежном избирательном округе в Соединенном Королевстве на выборах президента 69,83% украинцев отдали свои голоса за действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом Центральная избирательная комиссия сообщает на официальном сайте.

Всего в голосовании во втором туре выборов президента Украины в британском избирательном округе приняли участие 1 тыс. 412 украинских избирателей. Во время голосования работали два избирательных участка.

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В Израиле большинство украинцев из 646 голосовавших - 50,46% - отдали свои голоса также за действующего президента.

Всего участие в голосовании в Израиле приняли 646 человек, при этом на территории израильского государства работал один избирательный участок.

И на зарубежном избирательном округе в Бельгии большинство избирателей отдали свои голоса за Петра Порошенко - 63,33%.

Всего на бельгийском избирательно участке проголосовали 690 человек. Работал один избирательный участок.

В Грузии большинство избирателей - 50,38% - из 389 голосовавших отдали свои голоса за Владимира Зеленского.

На территории грузинского государства работал один избирательный участок.

В зарубежном избирательном округе в Аргентине большинство украинцев также отдали голоса за Зеленского.

57,65% выбрали его, при этом всего в голосовании приняли участие 196 человек. На территории Аргентины работал один избирательный участок.

А вот в Кувейте голоса избирателей распределились поровну, по 50% между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Всего участие в голосовании в Кувейте приняли 92 человека. Был создан один избирательный участок.

Всего за границей создали 101 избирательный участок, участие в голосовании приняли 54 300 украинцев, находящихся за пределами Украины.

На 08:26 Центральная избирательная комиссия обработала 90% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Зеленский набрал 73,17% голосов, действующий глава государства – 24,5%.