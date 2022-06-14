Как оккупанты "освобождали" и "денацифицировали" магазин в Сумской области – видео СБУ

Камеры наблюдения одного из магазинов в Сумской области зафиксировали, как российские оккупанты этот магазин ограбили. Видеозапись опубликовала в Telegram Служба безопасности Украины.

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Попавшие на запись события произошли в марте, когда часть Сумской области находилась под временной оккупацией российской армии.

Россияне выломали дверь магазина, а затем начали выгребать из него товары "от батареек до духов". Они также попытались взломать кассовый аппарат.

"Пока руководство России придумывает чепуху о "второй армии мира" и "аналогов нет", все понимают, что на самом деле у российских солдат только одно лицо – лицо убийц и мародеров", – пишет СБУ в комментарии к видео.

В конце мая появилось видео, как российские военные отправляли через приграничные почтовые сервисы и систему СДЭК десятки тонн посылок и даже беспилотник "Орлан".

Сергей Бережной

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