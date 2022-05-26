Мародеры отправляли почтой в Россию колбасу, телевизоры и беспилотник "Орлан" – видео

Российские военные отправили в города России через приграничные почтовые сервисы и систему СДЭК десятки тонн посылок и даже беспилотник "Орлан", утверждает издание Медиазона.

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Журналисты продолжают мониторить открытые данные о посылках; кроме того, издание с 20 апреля записывало видеотрансляции с камер наблюдения в пунктах СДЭК в 13 приграничных городах России и Беларуси и временно оккупированном Россией Крыму.

29 апреля 2022 года на видео попал человек с погонами капитана, который отправил из города Валуйки Белгородской области контейнер с беспилотником, похожим на российский "Орлан-10".

На записях видно, что россияне отправляют из Валуек покрышки для автомобилей, гитару, консервы и колбасу, телевизор и другие вещи.

Издание отмечает "аномальный рост отправлений, который совпал с началом войны", и "необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства".

В частности только в города Чебаркуль и Юрга с 21 февраля по 20 мая 2022 года было отправлено соответственно 5,6 и 5,8 тонн грузов.

Журналисты напоминают, что в городе Юрга Кемеровской области дислоцированы три крупных военных части, в том числе 74 мотострелкова бригада ВС РФ, принимавшая участие в оккупации Бучи, Гостомеля и Ирпеня, а в городе Чебаркуль Челябинской области располагаются 6 и 239 танковые полки ВС РФ.