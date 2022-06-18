"Как раньше – не будет". Данилов советует украинцам привыкать к новым ценам на бензин

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что проблема горючего в Украине будет решена. Но той цены, которая была раньше, уже не будет. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Я думаю, этот вопрос скорее экономический, чем технологический. Полагаю, через определенный промежуток времени он будет решен, – сказал он. – Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?"

Лично Данилов не заправляется. Свою бронированную машину он 24 февраля передал военным. "У нас где-то есть фото, что под Мощуном разбили мою машину. Все. Где-то неделю она продержалась. И кому-то жизнь спасла, наверное", — добавил он.

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В Украине возник значительный дефицит горючего, после того как Россия нанесла ракетные удары по Кременчугскому НПЗ и 15 нефтебазам в разных регионах Украины.

В начале мая правительство повысило предельные уровни торговой надбавки до средней розничной цены на реализуемое на АЗС дизельное топливо с 5 до 7 грн/л, для бензинов – с 4,55 грн до 6,5 грн/л.

Юрий Смирнов

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