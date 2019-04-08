Как сменить место голосования: детальная инструкция

Фото: ЕРА

С сегодняшнего дня можно пройти процедуру по изменению места голосования перед вторым туром выборов президента, в связи с чем общественная сеть ОПОРА опубликовала детальную инструкцию.

1. Для изменения места голосования необходимо до 15 апреля прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Их адреса опубликованы тут.

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2. Прийти нужно с паспортом (для внутренне перемещенных лиц), а также с документами, подтверждающими необходимость изменения места голосования - справка с места работы, учебы, билеты на самолет или поезд, договор аренды жилья и прочее (для остальных граждан).

3. Нужно написать заявление с указанием участка для голосования и причиной изменения места голосования.

4. Получить справку об изменении места голосования.

5. 21 апреля с 8:00 до 20:00 прийти проголосовать на новый участок.

Ранее сегодня в ЦИК сообщили, что с сегодняшнего дня кандидаты в президенты имеют право проводить агитационные кампании, а граждане - участвовать в них.