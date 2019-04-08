Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 12:04

Как сменить место голосования: детальная инструкция

Как сменить место голосования: детальная инструкция - Фото
Фото: ЕРА

ОПОРА опубликовала инструкцию в пять шагов для изменения места голосования во втором туре президентских выборов

Реклама
Реклама

С сегодняшнего дня можно пройти процедуру по изменению места голосования перед вторым туром выборов президента, в связи с чем общественная сеть ОПОРА опубликовала детальную инструкцию.

1. Для изменения места голосования необходимо до 15 апреля прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Их адреса опубликованы тут.

Реклама

2. Прийти нужно с паспортом (для внутренне перемещенных лиц), а также с документами, подтверждающими необходимость изменения места голосования - справка с места работы, учебы, билеты на самолет или поезд, договор аренды жилья и прочее (для остальных граждан).

3. Нужно написать заявление с указанием участка для голосования и причиной изменения места голосования.

4. Получить справку об изменении места голосования.

5. 21 апреля с 8:00 до 20:00 прийти проголосовать на новый участок.

Ранее сегодня в ЦИК сообщили, что с сегодняшнего дня кандидаты в президенты имеют право проводить агитационные кампании, а граждане - участвовать в них.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 