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08.04.2019, 11:07

ЦИК сообщила, когда агитация перед вторым туром выборов - законна

ЦИК сообщила, когда агитация перед вторым туром выборов - законна - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С понедельника, 8 апреля, граждане имеют право участвовать в агитационных кампаниях за кандидатов в президенты

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С сегодняшнего дня, 8 апреля, кандидаты в президенты имеют право проводить агитационные кампании, а граждане - участвовать в них. Об этом в воскресенье, 7 апреля, на брифинге сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Очень важно, что с завтрашнего дня (8 апреля - ред.) наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность, принимать участие в агитационной кампании каждого из кандидатов. Это также является важным вопросом, поскольку до этого такая предвыборная агитация была вне рамок действующего законодательства", - сказала она.

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По словам Слипачук, штабы кандидатов на пост главы государства могут начать направления в ЦИК представлений о составе окружных избирательных комиссий.

С момента объявления ЦИК второго тура выборов украинцы могут изменить место голосования. Подать заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей можно до 15 апреля включительно.

Вчера, 7 апреля, ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов: шоумен Владимир Зеленский (30,24%), действующий глава государства Петра Порошенко (15,95%). Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов и был объявлен второй тур, который состоится 21 апреля.

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Теги: порошенко, агитация, выборы-2019, Зеленский, татьяна слипачук, второй тур
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