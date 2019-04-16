Как вам не стыдно: посол Франции ответила на шутку о Нотр-Дам

Фото: EPA

Украинский политолог Тарас Березовец у себя в Twitter пошутил о связи пожара в Париже с визитом кандидата в президенты Владимира Зеленского к президенту франции Эмманюэлю Макрону. Посол Франции Изабель Дюмон остро отреагировала на эту шутку у себя в Twitter.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть", - написал Березовец.

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"Как вам не стыдно !? Позор", - ответила на это Дюмон, отметив в посте министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

На эот твит Березовца отреагировал также постпред Украины в ООН Владимир Ельченко. "Прошу прощения у всех французов за такую "шутку", - написал он у себя в Twitter. Ельченко призвал "политологов" остановиться.

Напомним, около 19:00 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. Причины до сих пор неизвестна. Основная версия - пожар может быть связан с ремонтными работами.

В пяиницу кандитат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Мкроном.