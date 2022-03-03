"Как вы можете спать?" Кулеба призывает Запад дать Украине боевые самолеты

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба просит "прямо сейчас" принять решение и дать Украине боевые самолеты. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Наши асы героически защищают небо. Но у России есть преимущество. Как могут сейчас спать партнеры, которые до сих пор не дали Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах сидят в подвалах под бомбами?" – спрашивает он.

Кулеба уверен, что западные партнеры могут принять решение о предоставлении самолетов прямо сейчас: "Сделайте это!"

Сегодня президент Зеленский призвал Запад закрыть небо над Украиной – или дать самолеты, чтобы сбивать ракеты, летящие из России и Беларуси.

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Валерия Кондратова

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