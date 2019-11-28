Какая фракция больше всего прогуливала заседания Рады

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Больше всего заседания пропускали народные депутаты фракции Батькивщина в первые три месяца работы Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Лидерами среди фракций и групп по посещаемости стали народные депутаты Европейской солидарности.

В среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов от состава фракции.

На втором месте по этому показателю Слуга народа - 86%. Далее - Голос, Оппозиционная платформа - За життя и группа За майбутнє - 84%.

Низкие показатели у Батькивщины - 77%.

"Финансовые санкции в виде лишения части заработной платы депутатов-прогульщиков способны частично улучшить статистику, однако в целом проблему не решат. Похожие практики действовали и во время предыдущей каденции парламента, однако на злостных прогульщиков это не повлияло", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

КИУ проанализировал посещения нардепами, фракциями и группами ВР пленарных заседаний парламента в течение первых трех месяцев работы. Всего за период 29 августа - 27 ноября было проведено 39 пленарных заседаний.

В среднем на них был зарегистрирован 361 народный депутат из 423.