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Kalush Orchestra не будут петь на фестивале в Черногории из-за участия артистки из России

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 02:31
Kalush Orchestra не будут петь на фестивале в Черногории из-за участия артистки из России - Фото
Kalush Orchestra (фото - ЕРА)

Группа Kalush Orchestra отменила свое выступление 28 августа на фестивале Sea Dance в Черногории, потому что на этот же фестиваль приглашена диджей из России Нина Кравиц. Об этом группа сообщила у себя в Instagram сториз.

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"К сожалению, нам так и не удалось отменить выступление российской диджейки на фестивале 28 августа в Черногории, поэтому нас там не будет. Мы сплавляемся сами, потому что выступать с ней на одной сцене нет желания", – говорится в сообщении.

8 августа музыканты Kalush Orchestra попросили организаторов фестиваля Sea Dance отменить выступление российской исполнительницы.

Организаторы ответили, что осуждают российское вторжение, но не будут отменять выступление россиянки, потому что считают, что "дискриминация ... артистов по признаку их национальности, расы или религии совершенно неприемлема, и что отмена выступления только потому, что они происходят из определенной страны, не является путем к достижению мира, а скорее напротив, это путь к дальнейшему расколу".

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Наталия Медведева
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Kalush Orchestra черногория
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