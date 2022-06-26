Канада направила в помощь НАТО еще два корабля на Балтику и в Северную Атлантику

Канада направила еще два военных корабля в Балтийское море и Северную Атлантику в дополнение к двум фрегатам, которые работают в этом регионе, чтобы усилить восточный фланг НАТО в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщает CBC со ссылкой на заявление командования Королевских ВМС.

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Тральщики Kingston и Summerside вышли сегодня из Галифакса в четырехмесячный поход в рамках "мер сдерживания в Центральной и Восточной Европе", которые предпринимаются с 2014 года после начала оккупации Крыма, говорится в заявлении ВМС Канады.

Корабли будут участвовать в морских учениях по разминированию и поддерживать "высокую готовность", что позволит им "быстро и эффективно реагировать в поддержку любых операций НАТО".

В марте после начала российского вторжения в Украину ВМС Канады отправили в полугодовой поход фрегат Halifax, к нему вскоре присоединился Montreal. После возвращения этих двух фрегатов в Канаду им на смену будут отправлены два другие корабля.

Сегодня сообщалось, что на саммите НАТО в Мадриде ожидается принятие решения о крупнейшем военном развертывании сил блока со времен холодной войны.

Сергей Бережной

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