Канада направила в помощь НАТО еще два корабля на Балтику и в Северную Атлантику
Канада направила еще два военных корабля в Балтийское море и Северную Атлантику в дополнение к двум фрегатам, которые работают в этом регионе, чтобы усилить восточный фланг НАТО в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщает CBC со ссылкой на заявление командования Королевских ВМС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Тральщики Kingston и Summerside вышли сегодня из Галифакса в четырехмесячный поход в рамках "мер сдерживания в Центральной и Восточной Европе", которые предпринимаются с 2014 года после начала оккупации Крыма, говорится в заявлении ВМС Канады.
Корабли будут участвовать в морских учениях по разминированию и поддерживать "высокую готовность", что позволит им "быстро и эффективно реагировать в поддержку любых операций НАТО".
В марте после начала российского вторжения в Украину ВМС Канады отправили в полугодовой поход фрегат Halifax, к нему вскоре присоединился Montreal. После возвращения этих двух фрегатов в Канаду им на смену будут отправлены два другие корабля.
- Сегодня сообщалось, что на саммите НАТО в Мадриде ожидается принятие решения о крупнейшем военном развертывании сил блока со времен холодной войны.
Комментарии