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Канада продлила на год программу поддержки беженцев из Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 22:40
Канада продлила на год программу поддержки беженцев из Украины - Фото
Канада (фото - flagstore.ca) Фото: flagstore.ca

Канада продлила на год действие программы поддержки украинских беженцев. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Поскольку Россия продолжает свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину, Канада будет по-прежнему поддерживать тех, кто был вынужден бежать", – говорится в сообщении.

Как отмечается, поддержка включает в себя помощь беженцам в поиске временного убежища в Канаде и предоставление им необходимой поддержки.

Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады продлило на год действие разрешения на экстренные поездки между Канадой и Украиной (CUAET).

Это значит, что украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 года бесплатно подать документы на получение визы CUAET.

Получившие визу CUAET должны будут въехать в Канаду до 31 марта 2024 года.

Те, кто имеет визу CUAET и уже находятся в Канаде, должны будут до 31 марта 2024 года бесплатно продлить или изменить свой временный статус.

Как сообщается, украинские беженцы получат единовременную финансовую помощь, а также доступ к экстренному жилью на срок до 2 недель, если это необходимо, после прибытия в Канаду.

СПРАВКА. Программа CUAET была запущена 17 марта 2022 года, она предоставляет украинцам и их ближайшим родственникам любой национальности возможность оставаться в Канаде в качестве временных резидентов на срок до 3 лет. Они также имеют право на бесплатное разрешение на работу или разрешение на учебу, что позволяет им устроиться на работу практически у любого канадского работодателя или записаться на образовательную программу в Канаде.

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Наталія Медведєва
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