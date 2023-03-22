Канада продлила на год программу поддержки беженцев из Украины
Канада продлила на год действие программы поддержки украинских беженцев. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
"Поскольку Россия продолжает свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину, Канада будет по-прежнему поддерживать тех, кто был вынужден бежать", – говорится в сообщении.
Как отмечается, поддержка включает в себя помощь беженцам в поиске временного убежища в Канаде и предоставление им необходимой поддержки.
Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады продлило на год действие разрешения на экстренные поездки между Канадой и Украиной (CUAET).
Это значит, что украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 года бесплатно подать документы на получение визы CUAET.
Получившие визу CUAET должны будут въехать в Канаду до 31 марта 2024 года.
Те, кто имеет визу CUAET и уже находятся в Канаде, должны будут до 31 марта 2024 года бесплатно продлить или изменить свой временный статус.
Как сообщается, украинские беженцы получат единовременную финансовую помощь, а также доступ к экстренному жилью на срок до 2 недель, если это необходимо, после прибытия в Канаду.
- В середине февраля 2023 года Грузия увеличила для украинцев срок пребывания без виз до двух лет.
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