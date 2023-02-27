Грузия увеличила для украинцев срок пребывания без виз до двух лет

Правительство Грузии на прошлой неделе увеличило срок легального пребывания на своей территории для граждан Украины без визы. Ранее он составлял один год, а на прошлой неделе он был увеличен до двух лет.

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Постановление опубликовано на сайте законодательного вестника Грузии.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Грузии находятся более 25 000 беженцев из Украины.

Правящая партия Грузии отказалась от приглашения посетить Киев в годовщину российского вторжения.

6 февраля грузинский суд отказался освободить Саакашвили, несмотря на его плохое состояние здоровья. Политик назвал это решение смертным приговором.

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Андрій Водяний

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