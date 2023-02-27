Грузия увеличила для украинцев срок пребывания без виз до двух лет
27.02.2023, 17:11
Фото: depositphotos.com
Правительство Грузии на прошлой неделе увеличило срок легального пребывания на своей территории для граждан Украины без визы. Ранее он составлял один год, а на прошлой неделе он был увеличен до двух лет.
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Постановление опубликовано на сайте законодательного вестника Грузии.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Грузии находятся более 25 000 беженцев из Украины.
- Правящая партия Грузии отказалась от приглашения посетить Киев в годовщину российского вторжения.
- 6 февраля грузинский суд отказался освободить Саакашвили, несмотря на его плохое состояние здоровья. Политик назвал это решение смертным приговором.
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