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Правящая партия Грузии отказалась от приглашения посетить Киев в годовщину вторжения РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 19:31
Правящая партия Грузии отказалась от приглашения посетить Киев в годовщину вторжения РФ - Фото
Фото: EPA

Властная партия Грузии отказалась от приглашения посетить Киев 24 февраля – в годовщину российского вторжения в Украину. Об этом сообщил член Грузинской мечты Ираклий Заркуа, пишет Эхо Кавказа.

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"Ну да, приглашают в Украину 24 февраля, некоторых членов нашего парламента, хотя мы отказываемся", – сказал он.

"Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений", – пояснил грузинский политик.

Заркуа добавил при этом, что власти Грузии поддерживают украинский народ и делают "все на всех уровнях", тогда как многие сильные страны "не решились сделать то, что решилась Грузия против России".

Андрій Водяний
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Грузия Грузинская мечта
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