Правящая партия Грузии отказалась от приглашения посетить Киев в годовщину вторжения РФ

Властная партия Грузии отказалась от приглашения посетить Киев 24 февраля – в годовщину российского вторжения в Украину. Об этом сообщил член Грузинской мечты Ираклий Заркуа, пишет Эхо Кавказа.

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"Ну да, приглашают в Украину 24 февраля, некоторых членов нашего парламента, хотя мы отказываемся", – сказал он.

"Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений", – пояснил грузинский политик.

Заркуа добавил при этом, что власти Грузии поддерживают украинский народ и делают "все на всех уровнях", тогда как многие сильные страны "не решились сделать то, что решилась Грузия против России".

В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.

6 февраля грузинский суд отказался отпустить Саакашвили из-за решетки несмотря на его плохое состояние здоровья. Политик назвал это решение смертным приговором.

Незадолго до решения грузинского суда Верховная Рада официально обратилась к властям Грузии с призывом немедленно отправить Саакашвили на лечение за границу.

Андрій Водяний

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