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Канада вводит новые санкции против Роснефти и Газпрома

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 03:59
Канада вводит новые санкции против Роснефти и Газпрома - Фото
Канада (фото - flagstore.ca) Фото: flagstore.ca

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях против 10 ключевых сотрудников из двух крупных компаний энергетического сектора России – Роснефти и Газпрома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

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Эти меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении.

Канада предпринимает эти действия вместе со своими международными партнерами и союзниками в знак солидарности с правительством и народом Украины. Будут продолжены консультации с партнерами о введении дальнейших санкций, если Россия продолжит свою агрессию против Украины.

Ожидается, что санкции вступят в силу в ближайшие дни.

"Канада непоколебимо поддерживает Украину и ее народ. На каждый акт агрессии руководства России мы будем и впредь отвечать мерами, направленными на ослабление ее способности вести войну. Поскольку ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, становится ясно, что необходимо сделать еще больше. Те, кто помогает и подстрекает российскую агрессию, будут привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину", – заявила Мелани Жоли.

  • Евросоюз заявил, что отключит семь российских банков от системы SWIFT 12 марта.
Вадим Ребрина
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Россия санкции Роснефть газпром канада
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