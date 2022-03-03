Канада вводит новые санкции против Роснефти и Газпрома

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях против 10 ключевых сотрудников из двух крупных компаний энергетического сектора России – Роснефти и Газпрома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

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Эти меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении.

Канада предпринимает эти действия вместе со своими международными партнерами и союзниками в знак солидарности с правительством и народом Украины. Будут продолжены консультации с партнерами о введении дальнейших санкций, если Россия продолжит свою агрессию против Украины.

Ожидается, что санкции вступят в силу в ближайшие дни.

"Канада непоколебимо поддерживает Украину и ее народ. На каждый акт агрессии руководства России мы будем и впредь отвечать мерами, направленными на ослабление ее способности вести войну. Поскольку ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, становится ясно, что необходимо сделать еще больше. Те, кто помогает и подстрекает российскую агрессию, будут привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину", – заявила Мелани Жоли.

Евросоюз заявил, что отключит семь российских банков от системы SWIFT 12 марта.

Вадим Ребрина

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