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Российские банки отключат от SWIFT 12 марта

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03.03.2022, 03:46
Российские банки отключат от SWIFT 12 марта - Фото
SWIFT (Фото: Facebook компании)

Евросоюз заявил, что отключит семь российских банков от системы SWIFT 12 марта. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС.

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Также Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро.

Под санкции попали Банк Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк "Россия", Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ Банк.

  • Ранее под санкции США попали ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и долларовые счета заблокировали, а платежные приложения Apple Pay и Google Pay для карт этих банков прекратили работу.
  • США и Великобритания также ввели ограничения для Сбербанка, ему закрыли все корреспондентские счета. Для Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка будут действовать ограничения на предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами и размещением новых акций.

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Вадим Ребрина
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Россия ЕС банк SWIFT
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