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Канадский парламент признал геноцидом депортацию крымских татар

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 04:11
Канадский парламент признал геноцидом депортацию крымских татар - Фото
Флаг крымских татар (Фото - EPA - Sergey Dolzhenko)

Палата общин Канады признала массовую депортацию крымских татар сталинским режимом в 1944 актом геноцида. Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

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Как отмечается, соответствующая резолюция одобрена единогласно, и теперь 18 мая ежегодно в Канаде будет отмечаться День памяти депортации крымских татар.

"Палата общин Канады единогласно одобрила резолюцию о признании массовой депортации советским режимом крымских татар в 1944 году актом геноцида. Отныне 18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться как День памяти депортации крымских татар" , – написала посол.

Об этом событии сообщил в Twitter народный депутат Рустем Умеров.

"Канадский парламент единогласно принял резолюцию, признающую депортацию крымскотатарского народа геноцидом. Спасибо, Канада", – написал Умеров.

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Наталия Медведева
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крымские татары геноцид канада
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