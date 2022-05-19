Канадский парламент признал геноцидом депортацию крымских татар

Палата общин Канады признала массовую депортацию крымских татар сталинским режимом в 1944 актом геноцида. Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

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Как отмечается, соответствующая резолюция одобрена единогласно, и теперь 18 мая ежегодно в Канаде будет отмечаться День памяти депортации крымских татар.

"Палата общин Канады единогласно одобрила резолюцию о признании массовой депортации советским режимом крымских татар в 1944 году актом геноцида. Отныне 18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться как День памяти депортации крымских татар" , – написала посол.

Об этом событии сообщил в Twitter народный депутат Рустем Умеров.

"Канадский парламент единогласно принял резолюцию, признающую депортацию крымскотатарского народа геноцидом. Спасибо, Канада", – написал Умеров.

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Наталия Медведева

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