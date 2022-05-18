В День памяти жертв депортации крымских татар президент Владимир Зеленский записал видеообращение.

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Зеленский сравнил действия оккупантов в 1944 году, когда крымских татар насильно вывозили с полуострова, с сегодняшними событиями на временно оккупированных территориях Украины.

"Во время депортации и после нее, когда крымскотатарский народ был вынужден жить на чужбине, погибла почти половина из вынужденно переселенных. Почти половина народа! Это было сознательное преступление тирании против народа и против человечности как таковой", – сказал президент.

Он отметил, что сейчас "потомки этой тирании" не только во второй раз пытаются лишить крымских татар их дома еще с 2014 года, но и хотят отобрать дом уже у всего многомиллионного украинского народа. Россияне создают "фильтрационные лагеря" на временно оккупированных территориях, уничтожают украинские города и села. Более 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

"И они снова, как и 78 лет назад, принудительно депортируют сотни тысяч наших людей на чужбину – в отдаленные районы", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что полномасштабное вторжение России "поднимает из пепла пережитое в то время", однако одновременно и побуждает украинцев "возвращать и этих оккупантов к тому, что в конечном счете переживают все античеловеческие режимы, а именно: к их проигрышу".

В ходе видеообращения Зеленский подписал закон о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей.

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Оксана Житнюк

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