МИД ведет согласование Бриджит Бринк на должность посла США в Украине – Кулеба

МИД проводит процедуру согласования кандидатуры Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на сегодняшнем брифинге.

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Бриджит Бринк закончила Лондонскую школу экономики. Начала дипломатическую карьеру в 1996 году.

Работала в дип-представительствах США в странах Восточной и Южной Европы. В 2008 году стала помощником директора отдела по связям с Южной Европой Государственного департамента США.

В 2009-2010 была членом Совета национальной безопасности при президенте США, ее сферой ответственности был регион Эгейского моря и Южного Кавказа.

С 2011 по 2015 год работала помощником главы дипломатической миссии США в Грузии, затем в Узбекистане.

В 2015-2018 годах – заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

С 29 мая 2019 года – Чрезвычайный и полномочный посол США в Словакии.

Владеет сербским, грузинским, французским и русским языками.

После отзыва Мари Йованович в мае 2019 года, обязанности посла исполняла временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Сергей Бережной

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