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МИД ведет согласование Бриджит Бринк на должность посла США в Украине – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 17:14
МИД ведет согласование Бриджит Бринк на должность посла США в Украине – Кулеба - Фото
Бриджит Бринк (Фото - скриншот из видео)

МИД проводит процедуру согласования кандидатуры Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на сегодняшнем брифинге.

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Бриджит Бринк закончила Лондонскую школу экономики. Начала дипломатическую карьеру в 1996 году.  

Работала в дип-представительствах США в странах Восточной и Южной Европы. В 2008 году стала помощником директора отдела по связям с Южной Европой Государственного департамента США. 

В 2009-2010 была членом Совета национальной безопасности при президенте США, ее сферой ответственности был регион Эгейского моря и Южного Кавказа.

С 2011 по 2015 год работала помощником главы дипломатической миссии США в Грузии, затем в Узбекистане. 

В 2015-2018 годах – заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

С 29 мая 2019 года – Чрезвычайный и полномочный посол США в Словакии.

Владеет сербским, грузинским, французским и русским языками.

Сергей Бережной
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Госдепартамент США дипломатия кандидат посол сша Бриджет Бринк
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