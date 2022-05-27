Канцлер Австрии поговорил с Путиным. Тот пообещал активизировать обмен пленными

Российский диктатор Владимир Путин заверил канцлера Австрии Карла Нехаммера, что "усилия по обмену пленными будут снова активизированы". Об итогах телефонного разговора сообщает Kurier.

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"Разговор был очень напряженным, очень серьезным", — сказал Нехаммер. Он продолжался 45 минут.

По словам канцлера, из разговора с Путиным он вынес три вещи.

"Путин дал положительные сигналы, чтобы разрешить экспорт украинских товаров через морские порты Черного моря. Я также доложу об этом генеральному секретарю ООН, чтобы Организация могла использовать свою миссию для поиска решения, которое защитит продукты питания", – сказал Нехаммер.

Во-вторых, Путин заверил его, что "усилия по обмену пленными будут снова активизированы". "Он уверен, что такой обмен вскоре снова станет возможен", – сказал канцлер.

В-третьих, Путин заверил, что Международный комитет Красного Креста будет иметь свободный доступ к военнопленным. "Однако он также потребовал, чтобы этот доступ был предоставлен к российским военнопленным в Украине", – сообщил Нехаммер.

Вчера Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что РФ "готова внести свой весомый вклад" в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций, которые были введены в ответ на широкомасштабную военную агрессию России против Украины.

Вадим Ребрина

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