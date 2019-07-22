Каплин проигрывает кандидату от Слуги народа

Сергей Каплин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат от Слуги народа предприниматель Дмитрий Налетов опережает бывшего мэра Полтавы Александра Мамая и депутата Сергея Каплина на округе N144 в Полтавской области. Это следует из данных на сайте Центризбиркома.

ЦИК обработал 57,64% протоколов по области.

Налетов пока набирает 41,57% голосов, на втором месте самовыдвиженец Мамай - 17,89%, а Каплин третий - 10,53%.

Ранее сообщалось, что члены фракции Оппозиционный блок Дмитрий Добкин и Михаил Добкин не окажутся в следующем созыве Верховной Рады. Михаил Добкин проиграл, расположившись на 15-м месте в списке партии Оппозиционный блок, набравшей 3,2% голосов, а его брат Дмитрий прошел мимо парламента в 178-м избирательном округе.

Дмитрий Добкин проиграл кандидату от Слуги народа Александру Литвинову, оторвавшегося от экс-регионала на около 9500 голосов.