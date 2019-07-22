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Каплин проигрывает кандидату от Слуги народа

Каплин проигрывает кандидату от Слуги народа - Фото
Сергей Каплин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 17:45

На округе N144 в Полтавской области кандидат от президентской партии выигрывает у бывшего мэра Полтавы и депутата Сергея Каплина

Кандидат от Слуги народа предприниматель Дмитрий Налетов опережает бывшего мэра Полтавы Александра Мамая и депутата Сергея Каплина на округе N144 в Полтавской области. Это следует из данных на сайте Центризбиркома.

ЦИК обработал 57,64% протоколов по области.

Налетов пока набирает 41,57% голосов, на втором месте самовыдвиженец Мамай - 17,89%, а Каплин третий - 10,53%.

Ранее сообщалось, что члены фракции Оппозиционный блок Дмитрий Добкин и Михаил Добкин не окажутся в следующем созыве Верховной Рады. Михаил Добкин проиграл, расположившись на 15-м месте в списке партии Оппозиционный блок, набравшей 3,2% голосов, а его брат Дмитрий прошел мимо парламента в 178-м избирательном округе. 

Дмитрий Добкин проиграл кандидату от Слуги народа Александру Литвинову, оторвавшегося от экс-регионала на около 9500 голосов.

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верховная рада выборы александр мамай сергей каплин Дмитрий Налетов
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