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Братьев Добкиных не будет в следующем созыве Рады

Братьев Добкиных не будет в следующем созыве Рады - Фото
Михаил Добкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 17:27

Народные депутаты Михаил и Дмитрий Добкины проиграли на досрочных выборах в Раду

Народные депутаты, члены фракции Оппозиционный блок Дмитрий Добкин и Михаил Добкин не окажутся в следующем созыве Верховной Рады. Михаил Добкин проиграл, расположившись на 15-м месте в списке партии Оппозиционный блок, набравшей 3,2% голосов, а его брат Дмитрий прошел мимо парламента в 178-м избирательном округе. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. 

Дмитрий Добкин проиграл кандидату от Слуги народа Александру Литвинову, оторвавшегося от экс-регионала на около 9500 голосов. 

Михаил Добкин - народный депутат Украины VIII созыва от Оппоблока, экс-глава Харьковской ОГА. 

Дмитрий Добкин - народный депутат Украины VIIІ созыва от Оппоблока. В ноябре 2016 года Добкин-младший оказался в центре скандала, когда журналисты зафиксировали, как он во время заседания Рады якобы заказывает тур стоимостью €135 тыс. 

Ранее стало известно, что Жеваго проигрывает на выборах кандидату от Слуги народа. 

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