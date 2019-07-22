Братьев Добкиных не будет в следующем созыве Рады

Михаил Добкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народные депутаты, члены фракции Оппозиционный блок Дмитрий Добкин и Михаил Добкин не окажутся в следующем созыве Верховной Рады. Михаил Добкин проиграл, расположившись на 15-м месте в списке партии Оппозиционный блок, набравшей 3,2% голосов, а его брат Дмитрий прошел мимо парламента в 178-м избирательном округе. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Дмитрий Добкин проиграл кандидату от Слуги народа Александру Литвинову, оторвавшегося от экс-регионала на около 9500 голосов.

Михаил Добкин - народный депутат Украины VIII созыва от Оппоблока, экс-глава Харьковской ОГА.

Дмитрий Добкин - народный депутат Украины VIIІ созыва от Оппоблока. В ноябре 2016 года Добкин-младший оказался в центре скандала, когда журналисты зафиксировали, как он во время заседания Рады якобы заказывает тур стоимостью €135 тыс.

Ранее стало известно, что Жеваго проигрывает на выборах кандидату от Слуги народа.