Катастрофа Boeing 737. Одна из погибших — директор Скайавиатранс

Елена Малахова, одна из пассажирок, погибших в сбитом иранскими военными Boeing МАУ, была директором украинской авиакомпании Скайавиатранс. Об этом сообщает CNN.

Также Малахова, по данным телекомпании, является совладелицей связанной фирмы Volaris Business, офис которой находится в Эдинбурге (Шотландия).

В августе 2019 года самолет ИЛ-76ТД компании Скайавиатранс был уничтожен ударами с дронов в ливийском аэропорту Мисрата.

Малахова тогда заявила в комментарии LIGA.net, что на борту самолета был гуманитарный груз Международной Организации Красного Креста. В украинском МИД подтвердили эту информацию. «Все разрешения есть в наличии», - заверили в МИД.

В то же время Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, по данным CNN, заявила, что взорвала лайнер, поскольку на нем перевозили военную технику, предназначенную для правительственных войск.

CNN ссылается на последний отчет ООН об эмбарго на поставки оружия в Ливию, в котором сказано, что эксперты ООН исследовали нападение на самолет Скайавиатранс в Ливии и пришли к выводу, что легкая полезная нагрузка для такого типа самолета и неточности в его документации означали, что «груз представлял собой военный материал большого объема и относительно малой массы, такой как фюзеляж и крылья» для боевых беспилотников.

В отчете ООН прямо не говорится, что Малахова знала, что на самолете ее компании было незаконное оружие. Но в нем сказано, что Volaris взял на себя ответственность за таможенные разрешения и другую документацию на рейсах, выполняемых SkyAviatrans, пишет CNN.

Максим Приходько, бывший менеджер по наземному обслуживанию Скайавиатранс, сообщил CNN по телефону, что, хотя у фирмы есть разрешение на перевозку опасных грузов, они могут включать лишь растворители и химикаты.

Представитель Скайавиатранс отказался комментировать доклад экспертов ООН.

Муж Малаховой Дмитрий Салихов сказал, что слишком расстроен, чтобы говорить. Он также не ответил на последующее письмо.

Представитель Ливийского Красного Полумесяца сказал CNN, что у него нет никаких связей ни со Скайавиатранс, ни с Volaris, ни с Малаховой: «Мы не имеем отношения к теме этого доклада ... Ливийский Красный Полумесяц не имеет к этому никакого отношения».

Украинские официальные органы пока никак не комментировали эту информацию.