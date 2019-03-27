Трагедия MH17. Нидерланды и Австралия начали переговоры с Россией

Фото: ЕРА

В этом месяце Нидерланды, Австралия и Россия провели первые переговоры об ответственности РФ за сбитый малазийский Boeing рейса MH17, передает нидерландское агентство NOS.

Главы МИД Австралии и Нидерландов сообщили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.

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Что вышло из разговора в начале этого месяца - пока неизвестно. Нидерландский министр иностранных дел Стефан Блок отметил, что конфиденциальность имеет решающее значение на данном этапе. Место проведения переговоров также не разглашается.

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за сбитый MH17 над восточной Украиной. В феврале стало известно, что эти страны установили дипломатические контакты для общения с Москвой на эту тему.

31 января 2019 года родственники жертв сбитого Boeing МН17 подали в Европейский суд по правам человека групповой иск против России и президента Владимира Путина.