Кем работают кандидаты-мажоритарщики: инфографика от ЧЕСНО

Верховная Рада (фото - president.gov.ua)

Движение ЧЕСНО опубликовало инфографику, ответив на вопрос, кем работают кандидаты-мажоритарщики на досрочных выборах в Верховную Раду.

Проанализировав биографии таких кандидатов, ЧЕСНО выяснили, что самой популярной профессией является должность "директора" - около 519 человек.

На втором месте - безработные кандидаты (497), затем идут ФОПы (427), действующие нардепы (192) и пенсионеры (106).

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Менее 10 раз упоминается профессия "журналист" - их девять. Также ЧЕСНО выявили семь "корреспондентов".

Также организация насчитала 129 уникальных профессий, повторяющихся лишь раз: фотограф, судья в отставке, старший смены в пиццерии, разнорабочий, сотрудник в "Макдональдсе", офицер-психолог, обивщик вагонов, осмотрщик вагонов и мастер маникюра.

С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

21 июля 2019 года пройдут досрочные выборы в Раду.

Ранее сегодня днем ЦИК напомнила избирателям, что срок осуществления временного изменения места голосования истекает 15 июля 2019 года, то есть осталось всего пять дней.