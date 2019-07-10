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10.07.2019, 15:29

Кем работают кандидаты-мажоритарщики: инфографика от ЧЕСНО

Кем работают кандидаты-мажоритарщики: инфографика от ЧЕСНО - Фото
Верховная Рада (фото - president.gov.ua)

Большинство кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах - директора, безработные и ФОПы

Движение ЧЕСНО опубликовало инфографику, ответив на вопрос, кем работают кандидаты-мажоритарщики на досрочных выборах в Верховную Раду. 

Проанализировав биографии таких кандидатов, ЧЕСНО выяснили, что самой популярной профессией является должность "директора" - около 519 человек.

На втором месте - безработные кандидаты (497), затем идут ФОПы (427), действующие нардепы (192) и пенсионеры (106). 

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Менее 10 раз упоминается профессия "журналист" - их девять. Также ЧЕСНО выявили семь "корреспондентов".  

Также организация насчитала 129 уникальных профессий, повторяющихся лишь раз: фотограф, судья в отставке, старший смены в пиццерии, разнорабочий, сотрудник в "Макдональдсе", офицер-психолог, обивщик вагонов, осмотрщик вагонов и мастер маникюра.  

С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке

21 июля 2019 года пройдут досрочные выборы в Раду. 

Ранее сегодня днем ЦИК напомнила избирателям, что срок осуществления временного изменения места голосования истекает 15 июля 2019 года, то есть осталось всего пять дней.

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Теги: выборы, Чесно, профессия, мажоритарка
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