ЦИК: Осталось пять дней, чтобы сменить место голосования

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Центральная избирательная комиссия напоминает, что обратиться в орган ведения Госреестра избирателей для временного изменения места голосования можно не позднее, чем за пять дней до дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Учитывая, что внеочередные выборы народных депутатов назначены на 21 июля 2019 года, этот срок истекает 15 июля 2019 года, то есть для осуществления временного изменения места голосования осталось всего пять дней", - отметили в пресс-службе.

На выходных, 13 и 14 июля, сотрудники Госреестра будут работать в полноценном рабочем режиме.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

Больше информации о том, как проверить себя в Госреестре и сменить место голосования можно узнать тут.

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