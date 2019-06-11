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11.06.2019, 20:30

Кернес об активах "гражданской жены": У нее и спрашивайте

Кернес об активах "гражданской жены": У нее и спрашивайте - Фото
Геннадий Кернес (скриншот видео)

Мэр Харькова отказался комментировать информацию о том, что его старые бизнес-активы якобы записаны на гражданскую жену

Мэр Харькова Геннадий Кернес комментируя информацию о том, что его активы якобы записаны на гражданскую жену Оксану Гайсинскую, заявил, что у него нет гражданской жены. Об этом он сказал в интервью theБабелю.

"Коллеги из Bihus.info в своем расследовании утверждают, что ваши старые бизнес-активы записаны на вашу гражданскую жену Оксану Гайсинскую. Эти фирмы получают подряды из городского бюджета. Это правда?" – задал вопрос журналист.

"У меня нет гражданской жены. Оксану Гайсинскую знаю, когда любовь была, и что? У нее и спросите о бизнес-активах. Была любовь и нет любви", — ответил Кернес.

В расследовании Bihus.info говорится, что мэр Харькова в своих электронных декларациях с 2015 года указывает аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов и прибыль от КУА Финэкс-капитал, но не указывает гражданскую жену Оксану Гайсинскую и записанные на нее активы.

На Гайсинскую перерегистрировано большая часть старых бизнесов Кернеса: медиа и компании, которые занимаются недвижимостью, выяснили журналисты.

Например, компания Гайсинской Ривлад владеет торговой площадью в Харькове. Эта земля передавалась в аренду гражданской жене Кернеса от города, в том числе, во время мэрства Кернеса. Затем участок приватизировали через суд.

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Теги: активы, геннадий кернес, Оксана Гайсинская, Финэкс-капитал
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