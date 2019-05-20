Кернес: Поведем в парламент партию, но останемся мэрами

Геннадий Кернес (скриншот видео)

Мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что собирается создать с мэром Одессы Геннадием Трухановым совместную политическую партию, но добавил, что не оставит должность городского главы. Об этом политик написал в Facebook.

"Наша задача – не политическая карьера. Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли люди, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения этих проблем", - сообщает Кернес.

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Ранее стало известно, что Кернес и Труханов договорились о создании новой политической партии для участия в парламентских выборах. Политическую силу создадут на базе партии главы Одессы Доверяй делам.

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