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20.05.2019, 18:29

Кернес: Поведем в парламент партию, но останемся мэрами

Кернес: Поведем в парламент партию, но останемся мэрами - Фото
Геннадий Кернес (скриншот видео)

Мэр Харькова подтвердил планы создать новую партию на выборы

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Мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что собирается создать с мэром Одессы Геннадием Трухановым совместную политическую партию, но добавил, что не оставит должность городского главы. Об этом политик написал в Facebook

"Наша задача – не политическая карьера. Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли люди, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения этих проблем", - сообщает Кернес. 

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Ранее стало известно, что Кернес и Труханов договорились о создании новой политической партии для участия в парламентских выборах. Политическую силу создадут на базе партии главы Одессы Доверяй делам. 

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Теги: выборы, партия, геннадий труханов, геннадий кернес, вру
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