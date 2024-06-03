КГГА не согласовывала проведение марша "КиевПрайда" в метро по соображениям безопасности

Киевская городская госадминистрация также отметила, что из бюджета города средства на проведение мероприятия не выделялись

KyivPride в 2021 году (Фото: Depositphotos)

Власти Киева не согласовывали проведение в метро Марша Равенства организации КиевПравйд в поддержку ЛГБТК+-сообщества, сообщила городская государственная администрация.

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Организаторов мероприятия просят выбрать другую локацию по соображениям безопасности, а в случае проведения Марша ответственность за соблюдение всех мероприятий безопасности возлагается на организаторов, акцентирует ведомство.

Также КГГА опровергла заявления из "некоторых Telegram-каналов" – ни движение метро не планируют останавливать на время проведения Марша, ни средства из местного бюджета на мероприятие не выделяли. Целью распространения этой информации называют желание "возмутить общество и дестабилизировать ситуацию в столице".

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что городские власти понимают важность даже в военное время правозащитных и информационно-разъяснительных мер, направленных на утверждение равенства.

Однако, отметил чиновник, метрополитен – объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры Киева, являющегося территорией повышенного риска из-за ограниченности пространства, графика движения поездов и большого пассажиропотока.

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"Мы не можем подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров. Поэтому, чтобы избежать возможных провокаций, не можем разрешить проведение Марша Равенства в метро", – подытожил он.

В Департаменте молодежи и спорта КГГА отметили, что массовые мероприятия во время действия военного положения могут проводиться только при обязательном соблюдении всех требований мер безопасности, законов и требований Правил благоустройства Киева.

Ведомство рекомендовало воздержаться от проведения мероприятий, предусматривающих скопление большого количества людей.

Департамент отметил, что в случае проведения мероприятия ответственность за соблюдение мер безопасности возлагается на организаторов.

Сегодня украинская общественная организация КиевПрайд заявила о плане провести 16 мая в Киеве Марш под названием "Объединяемся ради равенства и победы". В последний раз мероприятие проходило в 2021 году.

Организаторы планировали провести мероприятие в метро и привлечь не более 500 человек.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться через онлайн-форму.

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