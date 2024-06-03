КМДА не погодила проведення маршу "КиївПрайду" у метро з міркувань безпеки

Київська міська держадміністрація також зазначила, що з бюджету міста кошти на проведення заходу не виділялися

KyivPride у 2021 році (Фото: Depositphotos)

Влада Києва не погоджувала проведення у метро Маршу Рівності організації КиївПрайд на підтримку ЛГБТК+-спільноти, повідомила міська державна адміністрація.

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Організаторів заходу просять вибрати іншу локацію із міркувань безпеки, а у разі проведення Маршу відповідальність за дотримання всіх безпекових заходів покладається на організаторів, акцентує відомство.

Також КМДА спростувала заяви з "деяких Telegram-каналів" – ані рух метро не планують зупиняти на час проведення Маршу, ані кошти з місцевого бюджету на захід не виділяли. Метою розповсюдження цієї інформації називають бажання "збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці".

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що міська влада розуміє важливість навіть у воєнний час правозахисних та інформаційно-роз’яснювальних заходів, спрямованих на утвердження рівності.

Проте, наголосив посадовець, метрополітен - об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури Києва, який є територією підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів та великий пасажиропотік.

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"Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. І щоб уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення Маршу Рівності в метро", – підсумував він.

У Департаменті молоді та спорту КМДА зауважили, що масові заходи під час дії воєнного стану можуть відбуватися лише за умови обов’язкового дотримання всіх вимог заходів безпеки, законів та вимог Правил благоустрою Києва.

Відомство рекомендувало утриматися від проведення заходів, що передбачають скупчення значної кількості людей.

Департамент зазначив, що у разі проведення заходу відповідальність за дотримання заходів безпеки покладається на організаторів.

Сьогодні українська громадська організація КиївПрайд заявила про план провести 16 травня у Києві Марш під назвою "Єднаймося заради рівності та перемоги". Востаннє захід проходив у 2021 році.

Організатори планували провести захід у метро й залучити не більше як 500 осіб.

Для участі необхідно попередньо зареєструватися через онлайн-форму.

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