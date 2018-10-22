Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.10.2018, 16:38

КГГА ответила Горбатюку о демонтаже мемориала на Майдане

КГГА ответила Горбатюку о демонтаже мемориала на Майдане - Фото
Фото: LIGA.net

Киевская администрация утверждают, что, после ряда постановлений и их отмены, только с 16 октября они получили распоряжение убрать временный мемориал

Реклама
Реклама

Киевская городская государственная администрация прокомментировала заявление главы Департамента специальных расследований Сергея Горбатюка и пояснила: только с 16 октября КГГА получила право на демонтаж временного мемориального комплекса на Майдане для проведения следственного эксперимента в рамках расследования расстрелов времен Революции достоинства. Сообщение опубликовано пресс-службой КГГА.

В столичной администрации утверждают, что конструкции временного мемориала и креста у верхнего выхода со станции метро Крещатик на улице Институтская не находятся на балансе никаких структурных подразделений КГГА и Печерской районной администрации. В связи с этим КГГА направило запрос в к ГУ "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей Революции Достоинства".

Ответ от них с согласием на демонтаж получили только 16 октября. Соответственно, указывают в КГГА, только с 16 октября у столичной администрации появилось право на проведение демонтажа. 

В Киевской администрации также предложили Горбатюку в дальнейшем "согласовывать любые подобные моменты в рабочем порядке".

Ранее сегодня Сергей Горбатюк заявил во время брифинга журналистам, что проведение следственного эксперимента в рамках расследования расстрелов на Майдане под угрозой срыва: строительство постоянного мемориального комплекса начнется через неделю-10 дней, а временный комплекс так и не демонтировали. По его словам, в связи с этим следственные действия тормозятся.

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: КГГА, сергей горбатюк, расстрел майдана, расследование горбатюка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Хозсуд утвердил "мировую" между Нафтогазом и Киевом
ТЭК Хозсуд утвердил "мировую" между Нафтогазом и Киевом
Проезд в коммунальном транспорте Киева подорожает до 8 грн - СМИ
Транспорт Проезд в коммунальном транспорте Киева подорожает до 8 грн - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 