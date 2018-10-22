КГГА ответила Горбатюку о демонтаже мемориала на Майдане

Фото: LIGA.net

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Киевская администрация утверждают, что, после ряда постановлений и их отмены, только с 16 октября они получили распоряжение убрать временный мемориал

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Киевская городская государственная администрация прокомментировала заявление главы Департамента специальных расследований Сергея Горбатюка и пояснила: только с 16 октября КГГА получила право на демонтаж временного мемориального комплекса на Майдане для проведения следственного эксперимента в рамках расследования расстрелов времен Революции достоинства. Сообщение опубликовано пресс-службой КГГА.

В столичной администрации утверждают, что конструкции временного мемориала и креста у верхнего выхода со станции метро Крещатик на улице Институтская не находятся на балансе никаких структурных подразделений КГГА и Печерской районной администрации. В связи с этим КГГА направило запрос в к ГУ "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей Революции Достоинства".

Ответ от них с согласием на демонтаж получили только 16 октября. Соответственно, указывают в КГГА, только с 16 октября у столичной администрации появилось право на проведение демонтажа.

В Киевской администрации также предложили Горбатюку в дальнейшем "согласовывать любые подобные моменты в рабочем порядке".

Ранее сегодня Сергей Горбатюк заявил во время брифинга журналистам, что проведение следственного эксперимента в рамках расследования расстрелов на Майдане под угрозой срыва: строительство постоянного мемориального комплекса начнется через неделю-10 дней, а временный комплекс так и не демонтировали. По его словам, в связи с этим следственные действия тормозятся.