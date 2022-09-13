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Киев накрыло туманом. Водителей призвали к осторожности

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 10:00
Киев накрыло туманом. Водителей призвали к осторожности - Фото
Фото: pixabay.com

13 сентября на Киев опустился туман, который продержится до конца дня. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Как отмечается, в связи с туманом видимость в столице снизилась до 200-500 метров.

Власти Киева призвали водителей соблюдать правила, которые позволят предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дорогах.

Водителям автомобилей рекомендуется:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

  • В начале сентября жители Киева страдали от задымленности, которая была вызвана пожарами на торфяниках в Вышгородском и Броварском районах столицы. 
Наталія Медведєва
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киев погода туман
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