Киев накрыло туманом. Водителей призвали к осторожности
13.09.2022, 10:00
Фото: pixabay.com
13 сентября на Киев опустился туман, который продержится до конца дня. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.
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Как отмечается, в связи с туманом видимость в столице снизилась до 200-500 метров.
Власти Киева призвали водителей соблюдать правила, которые позволят предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дорогах.
Водителям автомобилей рекомендуется:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
- В начале сентября жители Киева страдали от задымленности, которая была вызвана пожарами на торфяниках в Вышгородском и Броварском районах столицы.
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