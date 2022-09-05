Задымленность в Киеве будет удерживаться и 6 сентября – КГГА

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Задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Задымленность в столице вызвана пожарами на торфяниках в Вышгородском и Броварском районах столицы. Ветер сохранится северо-западный, задымленность будет удерживаться и 6 сентября.

ДОПОЛНЕНО В 13:00. До конца недели будут сохраняться условия, которые не способствуют рассеиванию дыма и прекращению смога, говорят в Укргидрометцентре. Улучшение ситуации ожидается в конце недели, с 9 сентября ожидается изменение направления переноса воздушных масс и должны начаться дожди.

Киевские власти призывают воздержаться от длительных прогулок и закрыть окна. Сейчас столица возглавляет рейтинг IQAir городов с самым загрязненным воздухом.

В ближайшие дни в ряде областей Украины будут заморозки в воздухе и на грунте.

Марко Сировой

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