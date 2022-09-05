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В Украине грядут заморозки в воздухе и на грунте: карта

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 11:13
В Украине грядут заморозки в воздухе и на грунте: карта - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)

В ряде областей Украины грядут заморозки на грунте и местами в воздухе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью 6-8 сентября ожидаются заморозки на поверхности грунта 0-5°С в Украине, кроме Закарпатья и южных областей. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

В северо-восточных и восточных областях ожидаются заморозки и в воздухе 0-3°С. Объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

В Украине грядут заморозки в воздухе и на грунте: карта

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Марко Сировой
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