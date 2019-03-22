Киев отреагировал на приговор российского суда 20-летнему Грибу

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Россия грубо нарушила нормы и принципы международного права, похитив Павла Гриба в Беларуси, скрывая его местонахождение, удерживая взаперти в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также отказав ему в неотложной медпомощи. Более того, все свидетельства Гриба о насилии со стороны спецслужб РФ были отброшены судом, который вынес неправомерный приговор.

Об этом говорится в реакции-заявлении МИД на сегодняшний приговор о 6 годах тюрьмы для 20-летнего украинца.

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"Считаем, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека, в том числе право на справедливый суд и право на жизнь. Вследствие тяжелых заболеваний и состояния Павел Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы", - отметили в МИД.

Киев потребовал немедленно отменить приговор, обеспечить Грибу постоянное медицинское сопровождение, освободить его и беспрепятственно вернуть в Украину.