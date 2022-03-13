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Киев подготовился к возможной блокаде, запас продуктов – на две недели

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 12:19

В Киеве сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для 2 млн оставшихся в городе киевлян. Об этом сообщает Telegram-канал КГГА.

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"Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те 2 млн, которые не покинули свои дома, не останутся наедине в случае ухудшения ситуации", – заверили киевские власти.

Столичная власть в сотрудничестве с бизнесом "сделала максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки", а цены в них сохранялись на доступном уровне.

Город благодарен украинским и зарубежным партнерам, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить большие и маленькие магазины необходимыми товарами, а также организовали их почти бесперебойную доставку, – говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице осталось примерно 2 млн киевлян. Каждый второй – выехал.

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Валерия Кондратова
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КГГА война с россией оборона киева
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