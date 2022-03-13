Киев подготовился к возможной блокаде, запас продуктов – на две недели

В Киеве сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для 2 млн оставшихся в городе киевлян. Об этом сообщает Telegram-канал КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те 2 млн, которые не покинули свои дома, не останутся наедине в случае ухудшения ситуации", – заверили киевские власти.

Столичная власть в сотрудничестве с бизнесом "сделала максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки", а цены в них сохранялись на доступном уровне.

Город благодарен украинским и зарубежным партнерам, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить большие и маленькие магазины необходимыми товарами, а также организовали их почти бесперебойную доставку, – говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице осталось примерно 2 млн киевлян. Каждый второй – выехал.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.