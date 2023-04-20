Киев выделил землю для Национального военного мемориального кладбища в Быковне – Кличко

Сегодня, 20 апреля, в Киеве сделали шаг к созданию Национального военного мемориального кладбища в Быковне. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По информации Кличко, Киевсовет выделил землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

"За его создание отвечает и место определило правительство", – уточнил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что столица готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала героев.

"Ранее мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла. Поэтому сейчас речь идет о Быковне", – напомнил мэр Киева.

Он пояснил, что восемь гектаров земли в Быковне находятся в собственности города.

"И сегодня мы отвели их, фактически начав процедуру организации мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная", – сказал Кличко.

Он добавил, что общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Депутат Киевсовета Ксения Семенова опубликовала в Facebook скриншоты проектной документации Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

17 апреля стало известно, что открытие первой очереди Национального военного мемориального кладбища и первые похороны там планируются на конец осени этого года.

Наталія Медведєва

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