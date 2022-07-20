Киевлянин заявил в полицию на жуликов, которые дважды не сделали ему фальшивые документы

Житель Киева заявил в полицию, что неизвестные обещали сделать ему фальшивые документы выезда за границу, получили деньги и исчезли. Две попытки сжульничать стоили ему около 80 тыс. грн, сообщает Национальная полиция.

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Киевлянин, сказано в сообщении, хотел в условиях военного положения выехать за границу и сделать для этого фиктивные документы. По объявлению в интернете он нашел неизвестного, который обещал ему за $1500 изготовить студенческий билет. После того как мошенник получил деньги, он пропал.

Заявитель предпринял вторую попытку – по другому объявлению нашел другого неизвестного, который согласился оформить справку о непригодности к военной службе за 37 тыс. грн, но после перевода денег на счет тоже перестал выходить на связь.

Полиция сообщает, что начала производство по заявлению по статье о мошенничестве.

В июне сообщалось, что жулики запустили в интернете новую мошенническую схему – пользователям предлагают оставить свои данные и якобы получить деньги от ООН.

Сергей Бережной

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