Ложная помощь ООН. Мошенники выманивают деньги с платежных карт

В интернете запущена новая мошенническая схема – пользователям предлагают оставить свои данные и якобы получить деньги от ООН. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA предупреждает, что активизировались мошенники.

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Уточняется, что в соцсети Facebook создана фейковая страница одного из всеукраинских телеканалов, где предлагают принять участие в опросе.

"Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж", – сказано в сообщении.

Пользователей предупреждают: никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Если данные карты ошибочно введены, то необходимо заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан с обратной карты) или через интернет-банкинг.

Сообщается, что ранее мошенники уже использовали подобную схему денежной помощи от стран ЕС.

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Яна Катасонова

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