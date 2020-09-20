Киевский магистрат и районные советы. В Раде рассматривают проект о столице: что изменится

По словам главы СН Александра Корниенко, они постараются утвердить законопроект о Киеве до местных выборов

Сегодня во время городской партийной конференции глава Слуги народа Александр Корниенко заявил, что в их фракции работают над тем, чтобы принять законопроект о Киеве до проведения местных выборов. Если проект утвердят, в столице появится Киевский магистрат, восстановят районные советы и разделят полномочия мэра и главы КГГА.

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"Мы работаем над законопроектом о столице, работаем над тем, чтобы он как можно скорее попал в повестку дня сессии Верховной Рады <...> чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам ту систему управления городом, а закон про Киев — это про управление городом, результаты", — отметил Корниенко.

Как следует из пояснительной записки, этот закон должен создать новую систему местного самоуправления. В частности, авторы проекта предлагают восстановить в столице районные советы как представительские органы киевлян.

Также планируется разделить полномочия и разграничить должности столичного мэра и главы Киевской городской госадминистрации. Мэр будет возглавлять столичный магистрат — исполнительный орган Киевского горсовета и председательствовать на его заседаниях.

Глава же КГГА будет контролировать соблюдение Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность органов исполнительной власти на местах.

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Дарья Мостовая

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