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Киевский суд приказал взыскать с участника оккупации Крыма триллион гривень

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 10:56
Киевский суд приказал взыскать с участника оккупации Крыма триллион гривень - Фото
Александр Витко и Владимир Путин (Фото: Кремль)

Днепровский районный суд Киева 10 мая вынес заочный приговор бывшему командующему Черноморским флотом России Александру Витко за участие в оккупации Крыма в начале 2014 года. Решение суда опубликовано в едином реестре.

Российский адмирал признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса:

→ статья 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
→ статья 111 – подстрекательство к переходу на сторону врага;
→ статья 113 – организация диверсии;
→ статья 437 – ведение агрессивной войны.

По совокупности уголовных правонарушений ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет. Его начнут отсчитывать после того, как Витко удастся задержать.

Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании в пользу государства 1 трлн грн.

Такая сумма – 1 080 352 000 000 грн – это размер ущерба, нанесенного вследствие действий российского адмирала в период с 20 февраля по 21 марта 2014 года.

Приговор может быть обжалован в Киевском апелляционном суде в течение 30 дней со дня оглашения.

Андрей Водяный
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Крымприговорчерноморский флоталександр витко
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