Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России

Депутаты Киевского городского совета единогласно поддержали расторжение договора аренды земли, заключенного с посольством России в 1999 году. Также Киевсовет обратился к Кабмину с просьбой вернуть имущество в собственность государства. Об этом в Telegram заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Речь идет об участке, расположенном в Соломенском районе Киева по адресу Воздухофлотский проспект, 27.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора – России. А также обратился в Кабинет министров Украины о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства", – написал мэр.

В проекте решения отмечается, что инициатива обусловлена полномасштабным вторжением России в Украину, а также заявлением МИД 24 февраля 2022 года о расторжении дипломатических отношений с РФ.

В пояснительной записке говорится, что решение о расторжении договора позволит территориальной общине Киева "искоренить случаи предоставления льготных условий в вопросах земельных отношений институтам Российской Федерации и будет способствовать рациональному использованию земли в столице".

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Мілана Головань

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