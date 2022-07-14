Киевсовет решил сохранить Протасов Яр. За него боролся Роман Ратушный

Киевсовет одобрил решение о создании ландшафтного заказника Протасов Яр, что не позволит застроить зеленую зону, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. За Протасов Яр боролся активист Роман Ратушный, погибший в бою с российскими оккупантами под Изюмом 9 июня.

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"Протасов Яр спасли от застройки. Он является ландшафтным заказником! И будет радовать не одно поколение киевлян", – сообщил Кличко.

Ландшафтный заказник – это природно-заповедная территория, создаваемая для обеспечения охраны всего природного комплекса, расположенного на ней.

Соответствующее решение поддержали 85 депутатов Киевсовета.

По словам Кличко, создание заказника – это почтение памяти Романа Ратушного и свидетельство того, что его дело и дело многих киевлян, боровшихся за эту зеленую зону, было не напрасным.

В промзоне Протасова Яра планировали строить жилье бизнес-класса за $120 млн. Роман Ратушный с 2018 года боролся за сохранность зеленой зоны и возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", которая в итоге стала общественной организацией.

Украинцы проголосовали за переименование улицы Волгоградской в Киеве на улицу Романа Ратушного.

Оксана Житнюк

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