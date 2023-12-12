"Киевстар". Вследствие атаки часть виртуальной ИТ-инфраструктуры разрушена – гендиректор

"Киевстар" пришлось отключать из сети для того, чтобы ограничить доступ врага к инфраструктуре оператора

Александр Комаров (Фото: скриншот)

Хакерская атака на одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" была очень мощной, в результате ее часть виртуальной ИТ-инфраструктуры была разрушена. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Комаров в эфире телемаратона.

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По информации Комарова, целью врага было разрушение инфраструктуры и частично достиг этой цели.

"У нас существенно повредили IT-инфраструктуру, были ограничения доступа, мы не могли противодействовать этому на виртуальном уровне, поэтому исключили "Киевстар" физически из сети для того, чтобы ограничить доступ врага к инфраструктуре оператора", – сказал он.

Утром 12 декабря у оператора мобильной связи "Киевстар" произошел технический сбой касающийся осуществления услуг связи и доступа в интернет у части абонентов. Сайт оператора тоже не работает. Сбой также отразился на работе украинских бизнесов и городских сервисов.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал информацию о том, что в Мининфраструктуры надеялись, что мобильный оператор "Киевстар" восстановит связь в течение четырех-пяти часов.

"Они сейчас уже не называют конкретные сроки. Та информация, которую я объявлял, конечно, была получена от компании. Она проинформировала, что это займет то время", – сказал вице-премьер.