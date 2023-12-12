Київстар. Внаслідок ворожої атаки частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована — гендиректор

Київстар довелося відключати від мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури оператора

Олександр Комаров (Фото: скриншот)

Хакерська атака на одного з найбільших мобільних операторів України Київстар була дуже потужною, внаслідок неї частина віртуальної ІТ-інфраструктури була зруйнована. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Комаров в етері телемарафону.

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За інформацією Комарова, ціллю ворога було руйнування інфраструктури, й він частково досягнув цієї мети.

"У нас суттєво пошкодили IT-інфраструктуру, були обмеження доступу, ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому виключили Київстар фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури оператора", – сказав він.

Вранці 12 грудня в оператора мобільного звʼязку Київстар стався технічний збій, що стосується здійснення послуг звʼязку та доступу в інтернет у частини абонентів. Сайт оператора також не працює. Збій також вплинув на роботу українських бізнесів та міських сервісів.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував інформацію щодо того, що у Мінінфраструктури сподівалися, що мобільний оператор Київстар відновить звʼязок упродовж чотирьох-пʼяти годин.

"Вони зараз вже не називають конкретних термінів. Та інформація, яку я оголошував, звичайно, була отримана від компанії. Вона проінформувала, що це займе той час", – сказав віцепрем'єр.