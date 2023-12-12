Київстар. Внаслідок ворожої атаки частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована — гендиректор
Хакерська атака на одного з найбільших мобільних операторів України Київстар була дуже потужною, внаслідок неї частина віртуальної ІТ-інфраструктури була зруйнована. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Комаров в етері телемарафону.
За інформацією Комарова, ціллю ворога було руйнування інфраструктури, й він частково досягнув цієї мети.
"У нас суттєво пошкодили IT-інфраструктуру, були обмеження доступу, ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому виключили Київстар фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури оператора", – сказав він.
Вранці 12 грудня в оператора мобільного звʼязку Київстар стався технічний збій, що стосується здійснення послуг звʼязку та доступу в інтернет у частини абонентів. Сайт оператора також не працює. Збій також вплинув на роботу українських бізнесів та міських сервісів.
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував інформацію щодо того, що у Мінінфраструктури сподівалися, що мобільний оператор Київстар відновить звʼязок упродовж чотирьох-пʼяти годин.
"Вони зараз вже не називають конкретних термінів. Та інформація, яку я оголошував, звичайно, була отримана від компанії. Вона проінформувала, що це займе той час", – сказав віцепрем'єр.
- Абоненти мобільного оператора Київстар не можуть скористатися національним роумінгом через збій - мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів. Про це повідомили LIGA.net у пресслужбі Мінцифри.
- У Київстар підтвердили, що оператор став мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного звʼязку та доступу в інтернет.